MİT'in İstihbaratıyla Suriye'den Türkiye'ye Uyuşturucu Sevkiyatı Engellendi - Son Dakika
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MİT'in İstihbaratıyla Suriye'den Türkiye'ye Uyuşturucu Sevkiyatı Engellendi

MİT\'in İstihbaratıyla Suriye\'den Türkiye\'ye Uyuşturucu Sevkiyatı Engellendi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sağladığı istihbarat sayesinde Suriye'den Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı engellendi. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 26 şahıs gözaltına alındı ve büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

02.09.2024 11:59
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Suriye'den Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sağladığı istihbarat ile engellendi.

MİT'in istihbaratı Suriye'den Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatını engelledi. Suriye'de özgürleştirilmiş bölgelerden (Barış Pınarı Harekatı - Fırat Kalkanı Harekatı - Zeytin Dalı Harekatı) Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı ve ticareti yapan şebeke çökertildi.

MİT'in sağladığı istihbari ve teknik bilgiler sonucunda Temmuz ve Ağustos ayında Barış Pınarı Harekat bölgesinde Rasulayn ve Tel Abyad Askeri Şurtaların gerçekleştirdiği operasyonlarla uyuşturucu şebekesinin içinde yer alan 26 şahıs gözaltına alındı.

Türkiye'ye gönderilmek üzere bekletilen toplamda 621 bin captagon tipi hap, 50 kilogram Afgan macunu, 208 gram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi. Uyuşturucu şebekesinin 3 aracına el konulurken 6 ev ve bir depo etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucunun Lübnan'dan hareketle Humus- Rakka rotası üzerinden özgürleştirilmiş bölgelere geldiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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