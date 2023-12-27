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MİT, PKK/KCK-HPJ Komutanı Zeynep Eyveri'yi Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/KCK-HPJ Komutanı Zeynep Eyveri'yi Etkisiz Hale Getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-HPJ sözde komutanı Aryen Are kod Zeynep Eyveri'yi nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. MİT'in çalışmaları sonucunda Eyveri'nin Irak/Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğu tespit edildi. Eyveri, Kuzey Irak'taki TSK personeline yönelik saldırı planları yapmakta ve kadın örgüt mensuplarına eğitimler veriyordu. MİT, terörist Eyveri'ye operasyon düzenleyerek etkisiz hale getirdi ve terörle mücadelesine devam edeceğini belirtti.

MİT, PKK/KCK-HPJ Komutanı Zeynep Eyveri\'yi Etkisiz Hale Getirdi
27.12.2023 - 10:09,
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-HPJ (Kadın Savunma Güçleri) sözde komutanı Aryen Are kod Zeynep Eyveri'yi nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, güncel olarak İran- Irak sınırındaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinde birinci derecede sorumlu olan PKK/KCK-HPJ (Kadın Savunma Güçleri) sözde komutanı Aryen Are kod Zeynep Eyveri'nin, Irak/Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğu tespit edildi.

PKK/KCK'nın kadın yapılanması içerisinde önemli bir konumda bulunan Zeynep Eyveri, Kuzey Irak'taki TSK personeline yönelik saldırı planlarını yapmakta ve kadın örgüt mensuplarının oluşturduğu saldırı planlarına yönelik eğitimler veriyordu.

MİT, TSK personeline yönelik eylemleri koordine eden terörist Eyveri'ne operasyon yapma kararı aldı.

PKK/KCK-HPJ komutanı Aryen Are kod Zeynep Eyveri'nin yeri, MİT'in örgüt içerisindeki saha ajanları vasıtasıyla tespit edildi. Irak'ın kuzeyindeki askeri üslerimize yönelik eylem planlamalarında bulunan Zeynep Eyveri, harekete geçemeden MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütüne her alanda darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde gerek Irak'ta gerekse Suriye'de nokta operasyonlarına devam edeceği mesajını verdi.

Aryen Are kod Zeynep Eyveri, 2005 yılında, İran'dan örgüt saflarına katıldı. İran-Irak sınır hattındaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinde birinci derece sorumlu örgüt yöneticisi konumunda bulunan Aryen Are kod Zeynep EVER son olarak PKK/KCK-HPJ sözde Komutanı olarak faaliyet gösteriyordu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Millî İstihbarat Teşkilatı, İran, Irak, PKK, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MİT, PKK/KCK-HPJ Komutanı Zeynep Eyveri'yi Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika


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