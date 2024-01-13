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MİT, PKK/KCK'nın Avrupa'dan eleman toplayan teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/KCK'nın Avrupa'dan eleman toplayan teröristi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın terör örgütüne Avrupa'dan eleman toplayan Renas Raperin kod terörist Faik Aydın'ı Irak sınırından yaklaşık 160 kilometre derinlikte düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Aydın, Avrupa'da örgüt adına faaliyet yürütmekteydi ve sonrasında Irak'a geçerek örgütün silahlı kadrosuna katılmıştı.

MİT, PKK/KCK\'nın Avrupa\'dan eleman toplayan teröristi etkisiz hale getirdi
13.01.2024 - 10:13,
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın terör örgütüne Avrupa'dan eleman toplayan Renas Raperin kod terörist Faik AydınIrak sınırından yaklaşık 160 kilometre derinlikte düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT tarafından, yakın takibe alınan terörist Faik Aydın'ın Avrupa'da faaliyet içinde olduğu tespit edildi. Avrupa'da yaptığı örgütsel faaliyetler ortaya çıkarılan Aydın'ın Irak'a geçmesinin ardından Süleymaniye'de yerel halk üzerinde örgüte destek ve katılım için baskı ve şantaj yaptığı öğrenildi. Aldığı ideolojik ve akademik eğitimler nedeniyle örgüt içerisinde kritik bir role sahip olduğu tespit edilen Aydın için MİT operasyon kararı aldı. Terörist Aydın'ın faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik saha ajanlarının da katılımıyla hassas bir çalışma gerçekleştirildi. Uygun zaman ve şartların oluşması ile operasyon için düğmeye basıldı. Renas Raperin kod Faik Aydın Türkiye'nin 160 km ötesinde Irak'ta etkisiz hale getirildi.

Avrupa'da PKK adına faaliyet yürütüyordu

Aydın, PKK/KCK'nın Avrupa'daki gençlik ve toplumsal alan çalışmalarında yer aldı. Son dönemde örgüte katılacak eleman bulamayan PKK/KCK adına Avrupa'da terörist toplama çalışmaları yaptı. Aydın Avrupa'daki birçok ülkede uzun yıllar faaliyet yürüttükten sonra 2015 yılında Irak'ın kuzeyine geçerek örgütün silahlı kadrosuna katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa MİT, PKK/KCK'nın Avrupa'dan eleman toplayan teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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