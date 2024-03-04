MİT'ten, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusuna nokta operasyon - Son Dakika
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MİT'ten, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusuna nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Sara Hogir Riha kod adlı Gülsün Silgir'i Irak'ın Süleymaniye şehrinde etkisiz hale getirdi. MİT, yerel ajanları aracılığıyla örgütün üst kademelerini hedef almaya devam ediyor. Gülsün Silgir, örgütün gençlik birimi sözde sorumlusu olarak gençleri kandırarak örgüte kadro kazandırma faaliyetlerini organize etti.

04.03.2024 10:43  Güncelleme: 10:46
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MİT'ten, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusuna nokta operasyon

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Sara Hogir Riha kod adlı Gülsün Silgir'i Irak'ın Süleymaniye şehrinde etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, yerel ajanları aracılığıyla örgütün üst kademelerini hedef almaya devam ediyor. (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Sara Hogir Riha kod adlı Gülsün Silgir'i Irak'ın Süleymaniye şehrinde etkisiz hale getirdi.

Hedefe yönelik nokta operasyon

MİT önce örgütün sözde genç kadın topluluğu Komalen Jinen Civan Yürütme üyesi terörist Gülsün Silgir'in güncel konumu ve faaliyetlerini belirledi. PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde çok önemli bir konumda bulunan Gülsün Silgir'in Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Terörist Silgir, MİT tarafından sıkı takip altına alındı. Operasyon için en uygun zamanda düğmeye basıldı.

Sara Hogir Riha kod adlı Gülsün Silgir

Gülsün Silgir, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1989 yılında doğdu. Mersin Üniversitesinde eğitim gördü. 2011'de Devrimci Gençlik Hareketi bünyesinde sivil itaatsizlik eylemlerine katıldı. Örgütün dağ kadrolarına unsur kazandırma suçundan dolayı 2012'de cezaevine girdi. Cezaevinden çıkmasının akabinde 2013'ün sonunda örgütün kırsal kadrolarına geçti. 2015 yılında Hakkari kırsalında faaliyet gösterdi. 2017'de ise Irak alanında tim komutanı olarak faaliyet yürüttü.

2019 yılında örgütün gençlik birimi sözde sorumlularından oldu. Gençleri kandırarak örgüte kadro kazandırma faaliyetlerini organize etti. Silgir, 2021 yılından itibaren de Süleymaniye kırsalında faaliyet yürüttü.

Kaynak: İHA

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