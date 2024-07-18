MİT, PKK'nın istihbarat yapılanmasındaki 2 üyeyi yakaladı - Son Dakika
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MİT, PKK'nın istihbarat yapılanmasındaki 2 üyeyi yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında çalışan Halil kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş'ı İstanbul'da yakaladı. MİT'in yoğun çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan istihbarat yapılanmasında görevli oldukları tespit edilen Topaloğlu ve Savaş, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla tutuklandı.

18.07.2024 09:52
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Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında çalışan Halil kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaşİstanbul'da yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT'in yoğun çalışmaları sonucu PKK'nın sözde istihbarat yapılanması ortaya çıkarıldı. Örgütün sözde istihbarat yapılanmasında çalıştığı belirlenen Halil Kod Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tespit edildi. MİT Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyon sonucu, PKK'nın istihbarat yapılanmasında görevli oldukları ve İstanbul'da faaliyet gösterdikleri tespit edilen Halil Kod Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş İstanbul'da yakalandı.

MİT, adım adım takip etti

Kaynakları, MİT'in örgütün istihbarat yapılanmasında yer alan Sadık Topaloğlu'nu tespit ettikten takip altına aldı. Topaloğlu'nun illegal yollarla Irak/Kandil'e geçerek istihbarat eğitimi aldığı, eğitim sürecinde örgüt sorumlularından Cuma Kod Cemil Bayık ile görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi. Sadık Topaloğlu'nun, Türkiye'de görevlendirilmesi akabinde gazetecilik mesleğiyle terör örgütüne bilgi topladığı ortaya çıktı. Ayrıca, Mehmet Savaş ile örgüt adına finans faaliyetleri yürüttükleri ve paravan şirketler üzerinden Suriye'deki örgüt mensuplarına malzeme tedarikinde bulundukları MİT tarafından tespit edildi. MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonu ile yakalanan PKK'lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MİT, PKK'nın istihbarat yapılanmasındaki 2 üyeyi yakaladı - Son Dakika

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