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MİT Süsüyle Dolandırıcılık

MİT Süsüyle Dolandırıcılık

Eskişehir'de MİT görevlisi gibi davranan iki dolandırıcı 2 milyon TL'lik ziynet eşyası çaldı.

05.03.2025 18:38
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Eskişehir'de kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan ve 2 milyon TL değerinde ziynet eşyasını vatandaşın evinden alan şahıslardan biri Ankara Aşti Otogarı'nda, diğeri de Şanlıurfa'da yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne müracaatta, bulunan bir mağdur şahsın telefon ile aranarak görüştüğü kişilerin kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtması akabinde eve gelen şahıslar tarafından yaklaşık 2 milyon TL tutarında ziynet eşyasının alındığını belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğimizce olaya ilişkin detaylı çalışma başlatıldı. Ekiplerce, olayı gerçekleştiren şüphelilerin M.Ç. ve Y.K. isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli M.Ç. Ankara Aşti Otogarında, şüpheli Y.K. ise Şanlıurfa ilinde otobüs içerisinde müştekiye ait altınlar ile birlikte yakalandı. Şüpheliler adli mercilere sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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