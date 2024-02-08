MİT, terörden arananlar listesindeki PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, terörden arananlar listesindeki PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir'i etkisiz hale getirdi

MİT, terörden arananlar listesindeki PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir\'i etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir'i Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

08.02.2024 23:26  Güncelleme: 23:27
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MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir'i Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MİT, terörden arananlar listesindeki PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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