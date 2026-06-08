Uyuşturucu baronunun yakalandığı evin CHP\'li meclis üyesine ait olduğu iddiası

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç vatandaşı uyuşturucu baronu Nawar Atheer, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polis ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonla İzmir'in Çeşme ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Dünyanın en çok aranan isimleri arasında gösterilen baronun saklandığı lüks villanın aylık 50 bin dolara kiralandığı ve CHP Çeşme Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Tonga'ya ait olduğu iddia edildi.

MİT ve İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süreli teknik ve fiziki takibi sonucunda İsveçli uyuşturucu baronu Nawar Atheer'in saklandığı lüks konutun adresi belirlendi. Güvenlik güçlerinin adrese düzenlediği nefes kesen şafak baskınında, firari baron saklandığı villada gözaltına alındı.

Aylık 50 bin dolarlık villanın sahibinin CHP'li meclis üyesi olduğu iddiası

Operasyonun ardından yürütülen derinlemesine incelemelerde, uluslararası uyuşturucu ticareti ağının önemli isimlerinden biri olan Atheer'in kaldığı lüks villanın kiralık olduğu tespit edildi. Baronun gizlenmek için tercih ettiği villanın 120 bin TL değerinde ve aylık kira bedelinin 50 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 300 bin TL) olduğu öğrenildi. Öte yandan taşınmazın resmi kayıtlarda, CHP Çeşme Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Tonga'nın üzerine kayıtlı olduğu ileri sürüldü. - İZMİR