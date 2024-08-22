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Mobilya fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü

SİVAS - Sivas'ta Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre BK Consept isimli fabrikanın mobilya kısmında başlayan yangın kısa sürede kısmı sardı. Fabrika içerisinde yoğun duman oluştu. Öncelikle çalışanların tahliyesi gerçekleştirildi. OSB itfaiyesi ve Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 7 fabrika çalışanı dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.