Modifiye Araç Denetiminde 40 Araç Men Edildi

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Küçükçekmece'de modifiye denetimi yapıldı: 40 araç trafikten men edildi

Modifiye araç denetiminde sürücülere 258 bin 129 TL para cezası kesildi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de modifiye araç denetiminde sürücülere 258 bin 129 TL para cezası kesildi. Ayrıca, 40 araç trafikten men edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de 21-22.11.2024 tarihlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme görevlileri modifiye araçlar üzerinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetim de, dışı plaka takmak, abartı egzoz, ehliyetsiz araç kullanmak, yüksek ses cihazlı araçları kullanmak, ışık donanımı noksan araç kullanmak, cam filmi, teknik değişiklik, dışı ışık donanımı maddelerinden 100 adet olmak üzere toplamda 258 bin 129 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 40 araç trafikten men edildi.