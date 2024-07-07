Moldova uyruklu tır şoförü denizde kayboldu

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yasak olmasına rağmen denize giren Moldova uyruklu tır şoförü dalgalar arasında kayboldu. Tır şoförünün cansız bedeni cankurtaranlara tarafından bulundu.

Karasu Yeni Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi Karasu Liman'nın batısında 20.15 sıralarında denize giren tır şoförü Moldovalı Igor Popescu (35), bir süre sonra suda gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, cankurtaran, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karada ve denizde yapılan arama çalışmaları sonucu Popescu'nun cansız bedeni aynı bölgede cankurtaran ekipleri tarafından bulunarak kıyıya getirildi. Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından talihsiz adamın cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SAKARYA