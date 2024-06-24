Moskova'daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Moskova'daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti

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Rusya'nın Dağıstan bölgesinde 19 kişinin hayatını kaybettiği peş peşe silahlı saldırıların ardından ülke bir felaketle daha sarsıldı. Başkent Moskova'da Rus savunma sanayii için elektronik parçalar üretilen Platan Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nde çıkan yangında 6 kişi alevler arasında kalarak, 2 kişi ise binadan atlayarak hayatını kaybetti. Yangında ayrıca 1 kişi ağır yaralandı ve 120'den fazla kişi dumandan etkilendi. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, soruşturma başlatıldı.

24.06.2024 20:02
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Rusya'nın başkenti Moskova'daki Platan Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nde yangın çıktı. Faciada 8 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

YANGIN BİR ANDA BİNAYI SARDI

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Platan Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nde yangın çıktı. Sekiz katlı binanın 5'inci ve 7'nci katlarına yayılan alevler nedeniyle çok sayıda kişi binada mahsur kaldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. Toplamda 4 bin 500 metrekareye yayılan yangına 40'dan fazla itfaiye aracı, 2 adet yangın söndürme helikopteri ve 40 personel ile müdahale edildi.

Moskova'daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında alevler arasında kalan 6 kişi ile alevlerden kurtulmak için binadan atlayan 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Yangından kaçarak binanın merdiven boşluklarına sığınanlar ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında 120'den fazla kişi dumandan etkilendi.

BİNADA RUS SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ELEKTRONİK PARÇALAR ÜRETİLİYOR

Binada Rus savunma sanayii için elektronik parçalar geliştiren Moskova'daki Platan Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nün bulunduğu ve enstitüde özellikle Rus ordusu için özel AR-GE çalışmaları yapıldığı aktarıldı. Yangının gaz tüpü patlaması veya elektrik kaçağı nedeniyle çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rus basınında yer alan haberlerde, yangının çıktığı binanın Sovyetler Birliği döneminde inşa edildiği, 90'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra özel mülke geçtiği ve 2017'den sonra yangın güvenliğine dair binada hiçbir incelemenin yapılmadığı belirtildi.

Moskova\'daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü\'nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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