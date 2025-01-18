Motokurye Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Motokurye Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Geniş Video İzle

Ankara'da otomobilin çarptığı motokurye Murat Ramazanoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

18.01.2025 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomobil çarpması sonucu vefat eden motokurye son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Ankara'da motosikleti ile seyir halindeyken otomobil çarpması vefat eden kurye son yolculuğuna uğurlandı.

Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde dün meydana gelen olayda, motokurye Murat Ramazanoğlu'na (37), sol şeride doğru manevra yaptığı esnada otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Ramazanoğlu metrelerce savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ramazanoğlu hayatını kaybetti. Bir yemek şirketinde kurye olarak çalıştığı öğrenilen Ramazanoğlu için Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Genç kuryenin cenazesinde ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda iş arkadaşı da yer aldı. Ramazanoğlu'nun cenazesi namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

"Mesleğe yeni başlamıştı"

Derin üzüntü içerisinde olduklarını söyleyen Ankara Kuryeler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Akpınar: "Bu ilk değil ama inşallah son acımız olur. Meslektaşlarımızla birlikte yine buradayız. Hayatını kaybeden arkadaşımız daha çok gençti. Mesleğe yeni başlamıştı. Son zamanlarda kuryelerin çok fazla para kazandığına dair çıkan haberler gençlerimizi bu mesleğe yönlendiriyor ama bizler de böyle bir kazanç yok. Tam tersi ölüm ve kaza var. Bizler en çok kaza sonucu ölen meslek grubu arasıyız. Bu mesleği herkes yapabiliyor. Hiçbir şart yok. Meslek yeterlilik belgemiz var ama zorunluluğu yok. Esnaf odalarına üyelik zorunlu ama maalesef yaptırmıyorlar. İki senedir yönetmelik bekliyoruz çıkmıyor. Kanunumuz, yasamız yok. Bu mesleğin ele alınıp düzenlenmesi lazım. Zorunluluklar ve kısıtlamaların getirilmesi lazım" dedi.

"Karşı tarafın en büyük kusuru dikkatsiz ve süratli olması"

Kazaya karışan sürücünü de kusuru olduğunu ileri süren Akpınar: "Bu kazada karşı tarafın en büyük kusuru dikkatsiz ve süratli olması. Bizler 18 saat çalışıyoruz. Dalgın veya yorgun olabiliyoruz. Soğuk havalardan ve kasktan dolayı çevremizi çok göremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Motokurye Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

Otomobil, 3-sayfa, trafik, Ankara, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motokurye Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:14 Kılıçdaroğlu’ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı
16:49 5 yaşındaki çocuğun ölümünde istismar iddiası Aileden ilk ifade 5 yaşındaki çocuğun ölümünde istismar iddiası! Aileden ilk ifade
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:37 2 golü ofsayta takılan Osimhen’den maç sonrası dikkat çeken öz eleştiri 2 golü ofsayta takılan Osimhen'den maç sonrası dikkat çeken öz eleştiri
22:17 Trump’ın yemin töreni Kongre binasında yapılacak Trump'ın yemin töreni Kongre binasında yapılacak
21:59 Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 19:40:20. #1.12#
SON DAKİKA: Motokurye Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.