Motor kısmı yanan araçta maddi hasar oluştu

Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan araçta maddi hasar oluştu.
Yangın, Kırıkhan-Reyhanlı yolu üzeri Akpınar Kavşağında meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen Fiat marka Doblo model 31 AJF 663 plakalı hafif ticari aracın motor kısmı yanmaya başladı. Sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen Hatay Büyühşehit Belediyesi ekipleri alevlete müdahale etti. Yangında araçta maddi hasar oluştu. - HATAY
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