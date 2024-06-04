Motor kurye ile mobilya firması çalışanları arasında silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Motor kurye ile mobilya firması çalışanları arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, motor kurye ile mobilya firması çalışanları arasında çıkan sözlü tartışma silahlı, bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

04.06.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motor kurye ile mobilya firması çalışanları arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Trafikte başlayan sözlü tartışmada 5 kişi silah ve bıçakla yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, motor kurye ile mobilya firması çalışanları arasında silah, bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde Doğtaş Exclusive ve Tıkla Gelsin çalışanları iddiaya göre, motosikletin yük indirildiği sırada kamyonete çarpması sonucu yaşanan sözlü tartışma silahlı, bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. Biri silah, biri bıçak olmak üzere 5 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, İnceleme, Bağlar, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motor kurye ile mobilya firması çalışanları arasında silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:24 Bağcılar’da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası
17:06 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’ye mi getiriliyor Bomba iddiaya yalanlama geldi FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'ye mi getiriliyor? Bomba iddiaya yalanlama geldi
16:56 İşte tüm detaylar AYM’den 703 sayılı KHK’nın birçok maddesinde iptal kararı İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı
16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
17:20 Mourinho’dan sonra bir darbe daha Aziz Yıldırım’ın en yakını Ali Koç’un yanına geçti Mourinho'dan sonra bir darbe daha! Aziz Yıldırım'ın en yakını Ali Koç'un yanına geçti
17:07 CHP lideri Özel’den İYİ Partili Çömez’e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı CHP lideri Özel'den İYİ Partili Çömez'e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı
16:52 Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray İşte sezonun kart şampiyonu Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! İşte sezonun kart şampiyonu
16:29 Cardiff City Erol Bulut’un sözleşmesini uzattı Cardiff City Erol Bulut'un sözleşmesini uzattı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 17:54:09. #1.13#
SON DAKİKA: Motor kurye ile mobilya firması çalışanları arasında silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement