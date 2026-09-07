Motoru arızalanan yelkenli tekne Muğla Marmaris'te kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli tekne ve içindeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne yedeklenerek Marmaris Marina'ya getirildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden ve içinde iki kişi bulunan yelkenli tekne motor arızası sonrası sürüklenmeye başladı.
İçerisinde 2 şahıs bulunan yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Başlatılan kurtarma faaliyetleri sonucu yelkenli tekne sahil güvenlik botuna yedeklenerek içerisindeki 2 şahıs ile birlikte Marmaris Marina'ya getirildi.
Kaynak: İHA
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