Motosiklet Akrobasi Cezası: 5 Bin TL - Son Dakika
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Motosiklet Akrobasi Cezası: 5 Bin TL

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Hatay'da motosikletle akrobasi yapan sürücüye 5 bin 179 TL ceza kesildi ve aracı trafikten men edildi.

19.03.2025 11:07
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Motosikletiyle akrobatik hareketler yapıp sosyal medyaya paylaştı, pahalıya patladı

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 5 bin 179 TL cezai işlem uygulandı ve aracı trafikten men edildi.

Dörtyol ilçesinde trafiği tehlikeye sokan bir şahıs, motosikletiyle ön kaldırıp video çekti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve canını hiçe sayan şahsın bu görüntüleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla şahıs tespit edildi. Şahsa; trafiği tehlikeye sokmaktan ve tehlikeli sokmaktan cezai işlem uygulandı. Öte yandın şahsın kullandığı motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

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