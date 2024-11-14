Motosiklet Hırsızlığı Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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Motosiklet Hırsızlığı Çetesi Çökertildi

Motosiklet Hırsızlığı Çetesi Çökertildi

İstanbul'da motosiklet hırsızlığı yapan 7 kişilik çete yakalandı, 16 motosiklet sahibine teslim edildi.

14.11.2024 13:39
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İstanbul'da park halindeki motosikletleri çalarak parçalayan, bazı motosikletleri de sahte belge düzenleyerek başka şahıslara satan 7 kişilik çete çökertildi. Çalınan 16 motosiklet ele geçirilirken, hırsızlıkların motosikletleri çaldıkları anlarsa kameraya yansıdı. Motosikletlerini teslim alan vatandaşlar ise polis ekiplerine teşekkür etti.

İstanbul'da meydana gelen motosiklet hırsızlıklarının ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Motosikletlerin çalındığı anların kameraya yansıdığı belirlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında çete üyelerinin park halindeki çeşitli marka ve modellerdeki motosikletleri çaldıkları, çaldıkları motosikletlerin bir kısmını parçalayarak yedek parça olarak sattıkları belirlendi. Şüphelilerin çaldıkları bazı motosikletleri ise beyinlerini ya da şase numaralarını değiştirerek, sahte belge düzenleyerek başka şahıslara sattıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.7 şüphelinin 16 motosiklet hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik ve mala zarar verme suçuna karıştıkları belirlendi.

7 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin yakalanması için Beylikdüzü, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Kağıthane'deki 8 adrese eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldığı 16 motosiklet ele geçirilerek yasal sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i ise tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Motosikletlerin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, motosikletlerin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet hırsızlarım motosikletleri iterek ve sürükleyerek çaldıkları gözüküyor.

"Emniyete teşekkür ederim"

Çalınan motosikletler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sergilendi. Motosikletlerini teslim alan vatandaşlar emniyet güçlerine teşekkür etti.

Motosiklet sahiplerinden Yusuf Kardaş, "Gece motosikletimin alarmını duydum. Ardından motosikletimin olmadığını fark ettim. Polis haber verdim. Bunu tahmin ettiğim için ayrıca takip cihazı yerleştirmiştim. 6 gün sonra polis ekipleri motosikletimi buldu. Motosikletimin bir kısmı zarar görmüştü. Emniyete çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Motosikletim 8 saatte bulundu"

Motosiklet sahiplerinden Samet Yıldırım ise "Gece 3 buçukta evin önünden motosikletimi çaldılar. Motosikletin üzerindeki kilitleri çok kısa bir sürede kırıp itekleyerek götürdüler. Benim de haberim saat 04.00 gibi oldu. Sonradan polise haber verdik, karakola gittik. Kendi çabalarımızla da bulmaya çalıştık. Sonra emniyetten 8 saat sonra haber geldi. Bulunduğuna dair. Motosiklet kullanıcılarına önerim disk kilidi taksınlar. Takip cihazlarının da takılması lazım. Motosikletlerini açık alanda bırakmamaları lazım. Emek hırsızları çok insanların hayalleriyle oynuyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet Hırsızlığı Çetesi Çökertildi - Son Dakika

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