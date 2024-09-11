Bursa'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan Ahmet O.yönetimindeki 16 NLS 06 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmekte olan ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 BGP 594 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ile arkasında yolcu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Önder Birgül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, amcası Emin Birgül'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri motosikletin sürücüsü tespit etme çalışması yaparken, otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.