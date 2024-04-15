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Şehirdeki Arapça tabelalar bir bir sökülüp atılıyor

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Sultanbeyli Battalgazi, Bosna Bulvarı'nda 34 AKB 754 plakalı motosikleti kullanan kişi trafik ışıklarında beklerken yeşil ışık yanması sonucu sola dönüyor, karşı yönden gelen 34 GJ 6504 plakalı otomobil ise dönüşü yasak olmasına rağmen sola dönmesi sonucu motosiklet ve otomobil çarpışıyor.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İstanbul Sultanbeyli Battalgazi, Bosna Bulvarı'nda meydana geldi. Çevredekilerin 112 acil çağrı hattını araması üzerine olay yerine sağlık ekipleri polis, ve trafik ekipleri servis sevk edildi. Yaralı şoför olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, tedavi altına alındı.

Kaza'da polis güvenlik tedbirlerini uygulanırken, kaza sonrası motosiklet ve otomobil güvenli alana çekilerek trafik akışı normal seyrine döndürüldü.