Motosiklet Kaçışta Devrildi: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet kaçtığı esnada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve yolcu konumundaki şahıs yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Siverek ilçesine bağlı Seyfioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uygulama noktasında kimlik ve denetim kontrolü yapan polis ekipleri, seyir halindeki bir motosiklete "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin takibi sırasında, motosiklet Seyfioğlu Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada, Suriye uyruklu motosiklet sürücüsü Ahmet Hüseyin ile motorda yolcu olarak bulunan Besem Hüseyin yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA