Motosiklet Kazası: Baba Öldü, Oğlu Ağır Yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, 8 yaşındaki oğlu ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi Kocayusuf Caddesi'nde meydana geldi. M.T.K. yönetimindeki 35 BMZ 32 plakalı otomobil ile Nail Kurban (48) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada baba ile oğlu Mert Ali Kurban (8) ağır yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba Nail Kurban yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlu Mert Ali Kurban ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ