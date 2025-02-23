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Motosiklet Kazasında Arkadaşına Destek

Bursa'da buzlanan yolda kaza yapan sürücü, yaralı arkadaşını teselli etti.

23.02.2025 14:06
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Motosikletle kaza yaptılar: Acısını unutup, arkadaşını teselli etti

Buzlanan yolda kayan motosikletteki 2 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde buzlanma sebebiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki arkadaşı yaralandı. Sürücü, kendi acısını unutup, yaralı arkadaşını teselli etti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Seyfullah S. yönetimindeki 16 BJM 639 plakalı motosiklet, buzlanma sebebiyle kaydı. Motosikletin devrilmesi sonucu, sürücü ve arkasındaki arkadaşı Emir K. yere düşerek yaralandı.

Yaralanan sürücüye, ilk olarak çevredekiler yardım etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, acısını unutup arkadaşının yardım etmeye çalıştı. Kendi acısını unutan sürücü, yerde yatan arkadaşını teselli etti.

Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

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