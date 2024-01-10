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Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden 16 Yaşındaki Harun Tümbül - Son Dakika
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Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden 16 Yaşındaki Harun Tümbül

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin palmiye ağacına çarpması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Harun Tümbül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tümbül'ün cenazesi Dolbazlar Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

10.01.2024 - 17:34,  Güncelleme: 17:42
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Motosikletiyle palmiye ağacına çarpan 16 yaşındaki Harun'dan 2 gün sonra acı haber

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Harun Tümbül 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Hasan Ali Yücel Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Manavgat Anaokulu istikametine seyir halindeki 16 yaşındaki Harun Tümbül'ün kullandığı 07 BAP 515 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarptı. Kazada ağır yaralanan Harun Tümbül kaldırıldığı Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Harun Tümbül'ün cenazesi Dolbazlar Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden 16 Yaşındaki Harun Tümbül
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden 16 Yaşındaki Harun Tümbül - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden 16 Yaşındaki Harun Tümbül - Son Dakika
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