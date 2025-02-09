Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Defnedildi - Son Dakika
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Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Defnedildi

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İzmir'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden polis memuru Yunus Aydın, Bursa'da toprağa verildi.

09.02.2025 16:21
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Motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden polis Bursa'da toprağa verildi

BURSA - İzmir'in Bornova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Yunus Aydın(26), Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.

Kaza cuma gecesi Bornova Anadolu Lisesi yakınlarında meydana geldi. İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 yıllık polis memuru Yunus Aydın yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Aydın ve arkasındaki eşi Mihriban Aydın, düşerek yaralandılar. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yunus Aydın ile eşi sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yunus Aydın kurtarılamazken, eşinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yunus Aydın için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören yapıldı. Aydın'ın cenazesi memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine gönderildi.

Aydın bayrağa sarılı cenazesi Polis mangası eşliğinde İnegöl'ün kırsal Turgutalp mahallesine getirildi. Genç polisin cenazesi, Turgutalp köyü camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Yaralı eşi Ambulansla cenaze alanına getirildi.

4 ay önce evlenmişti

Yunus Aydın ile Mihriban Aydın'ın 4 ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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