Motosiklet Otomobille Çarpıştı, İki Yaralı - Son Dakika
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Motosiklet Otomobille Çarpıştı, İki Yaralı

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Antalya'da motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu iki kişi yaralandı, biri ağır durumda.

27.03.2025 14:51
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Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi havaya uçup metrelerce sürüklendi

Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan feci kazada, motosiklet sürücüsü ve motosikletteki yolcu otomobilin üzerinden yola fırlayarak metrelerce sürüklendi.

Kaza, İbrahim Sözen Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret E. E'nin kullandığı 07 BLM 141 plakalı motosikletin, AKM kavşağına geldiğinde AKM istikametinden gelip 1005 sokak istikametine gitmekte olan Yener G'nin kullandığı 07 VHJ 19 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

Sürücü

Kazada, çarpmanın şiddetiyle otomobilin üzerinden yola fırlayan motosiklet sürücüsü Fikret E. E. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mustafa Ö. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anıysa güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, motosikletteki sürücü ile yolcu konumundaki kişinin yola fırlayıp metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet Otomobille Çarpıştı, İki Yaralı - Son Dakika

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