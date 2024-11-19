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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, yoğun bakımdaki 2 günlük hayat mücadelesine yenik düştü.

Kaza 17 Kasım 2024 Pazar günü saat 19.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Emirhan Aydın yönetimindeki 16 BKL 612 plakalı motosiklet, cadde üzerinden sokağa dönüş yapmakta olan Mustafa E. yönetimindeki 16 V 0453 plakalı otomobil ile çarpıştı. Feci kaza sonucu motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralı 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altında olan genç motosiklet sürücüsü 2 günlük hayat mücadelesine yeni düştü. Otomobilin sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin gencin hayatını kaybettiği kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.