Motosiklet ve Tır Çarpıştı: 1 Ölü

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet ile tır çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde Barış Mahallesi D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Furkan Kılıç yönetimindeki 34 DRR 133 plakalı motosiklet ile istikamette seyir halinde olan Ç.U. idaresindeki 26 GN 543 plakalı tır çarpıştı. Motosiklet sürücüsü tırın altında kalırken olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Furkan Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Furkan Kılıç'ın memleketi Gümüşhane'ye defnedileceği öğrenildi. - KOCAELİ