Motosikletlere Çarpan Sürücü Kaçtı - Son Dakika
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Motosikletlere Çarpan Sürücü Kaçtı

Motosikletlere Çarpan Sürücü Kaçtı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 3 motosiklete çarpan sürücü, olay yerinden hızla kaçtı.

13.01.2025 21:32
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde park halindeki 3 motosiklete çarpan araç sürücüsü, hızla olay yerinden kaçtı.

Olay, Muratlı ilçesi İstiklal- Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir dönerci dükkanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 plakalı araçla yol kenarında park halindeki 3 motosiklete çarpan sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı. Motosiklet sahipleri şüpheli aracın peşinden gitseler de yakalayamadılar. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kamera görüntülerinden aracın plakasını tespit eden ekipler, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Motosiklet sahiplerinden Berkay Dükkancı, "Siparişlerimiz vardı, içeride çalışıyorduk. Daha sonra ses duyduk, çıkıp baktığımızda motorların 3'ü de yerdeydi. Kameralardan baktığımız zaman yolun ortasında araç kasıtlı olarak yaklaşıyor, motorlara vuruyor ve beklemeden kaçıyor. Yanlışlıkla olmuş olsa zaten dururdu. Kasıtlı bir şey olduğunu düşünüyoruz. Zaten polis ekiplerine de haber verdik. İnşallah bulunacak" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosikletlere Çarpan Sürücü Kaçtı - Son Dakika

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