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Motosikletli Genç Hayatını Kaybetti

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17 yaşındaki Seyfi Doğan, otomobille çarpıştıktan 11 gün sonra hastanede yaşam savaşını kaybetti.

18.01.2025 12:43
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Otomobille çarpışan motosikletli genç, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te otomobille çarpışan 17 yaşındaki motosikletli genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 11 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 6 Ocak tarihinde İslahiye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde motosikletiyle ilerleyen 17 yaşındaki Seyfi Doğan, sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobille çarpıştıktan sonra ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Doğan'ı Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı.

Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Gaziantep Üniversite Hastanesi'nde 11 gün yoğun bakımda tedavi gören 17 yaşındaki genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi.

Cenazesi yakınlarına teslim edildi

Hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin cenazesi yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay ve ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ise ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Motosikletli Genç Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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