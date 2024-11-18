Motosikletli Kurye Sokak Köpeğine Çarpmamak İçin Savruldu

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Sokak köpeğine çarpmamak için savruldu: 1 yaralı

DÜZCE - Düzce'de sokak köpeğine çarpmamak için savrulan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza Necmi Hoşver Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Teknopark kavşağından Beçi kavşağı istikametine seyir halinde olan Selim T. idaresinde ki 81 ADA 043 plakalı motosikletli kurye, yola ansızın çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol motosikletin kaldırılmasının ardından normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.