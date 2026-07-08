Motosikletli Sürücüye Kaçış Ceza Yağdırdı - Son Dakika
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Motosikletli Sürücüye Kaçış Ceza Yağdırdı

Motosikletli Sürücüye Kaçış Ceza Yağdırdı
08.07.2026 15:32
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İzmir Menemen'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kovalama sonrası 394 bin TL ceza aldı.

İzmir'in Menemen ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve silahlı uyarıya rağmen durmayan motosiklet sürücüsü, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Kask kamerasına yansıyan olay sonrası sürücüye 394 bin 211 TL idari para cezası kesildi.

Olay, Menemen ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denetim yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin uyarılarına aldırış etmeyen sürücü, motosikletiyle hızla kaçmaya başladı. Yaşanan sıcak takip sırasında polis ekipleri, sürücüyü durdurabilmek için silah göstererek ikazda bulundu. Tüm bu uyarılara rağmen tehlikeli kaçışını sürdüren sürücü, uzun bir kovalamacanın ardından polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

394 bin 211 TL ceza

Yakalanan sürücü hakkında yapılan işlemler sonucunda, çeşitli kural ihlalleri sebebiyle toplam 394 bin 211 TL idari para cezası uygulandı. Şahsın ehliyetine geçici süreyle el konulurken, kullandığı motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Amansız kovalamaca ve polisin silahlı uyarı anları ise motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Menemen, İzmir, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletli Sürücüye Kaçış Ceza Yağdırdı - Son Dakika

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