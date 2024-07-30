MSB: 13 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 13 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!" - ANKARA