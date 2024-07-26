MSB: 15 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA