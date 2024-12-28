MSB, 2024 Faaliyetlerini Anlatan Video Serisi Başlattı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024'te gerçekleştirilen faaliyetlerini anlattığı 4 bölümlük video serisinin ilk bölümünü paylaştı.

MSB, 2024'te gerçekleştirilen faaliyetlerini anlattığı 4 bölümlük video serisinin ilk bölümünde terörle mücadele ve hudutlardaki faaliyetleri anlattı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için. Sürekli geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemlerimizle ordumuzun etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Milli Savunma Bakanlığımız tüm birlik ve kurumlarıyla 2024 yılında da ülkemizin ve vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğini sağlamak için kendisine tevdi edilen görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmiş ve yerine getirmeye devam edecektir. 2024 yılında icra ettiğimiz faaliyetleri anlattığı anlattığımız 4 bölümlük video serimizin ilk bölümünde terörle mücadeleyi ve hudutlardaki faaliyetlerimizi anlattık." - ANKARA