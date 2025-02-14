MSB 7 PKK'lı Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

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MSB, 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, sosyal medya hesabından 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."