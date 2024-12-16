MSB: 9 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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MSB: 9 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatlarında 9 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

16.12.2024 13:04
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Irak'ın kuzeyine 3 - 9 Aralık tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Konuya ilişkin bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Irak'ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MSB: 9 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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