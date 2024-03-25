Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." - ANKARA
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Adıyaman'da, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.A, mahalle ve çarşı bekçileri tarafından yakalandı. İ.A'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda kaçakçılık suçundan hapis cezası olduğu tespit edildi. İşlemlerin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.
Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıkladı. Vücudundaki kesikleri ve morlukları gösteren Taşkın, "Burnumu yumrukluyor, cinsel organıma tekmeler atıyordu" dedi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan PKK şüphelisi S.A ve FETÖ üyesi S.Ç, Yunanistan'a yasadışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman'ın Sümerevler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.
Kocaeli'de yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edilen 7 kişiye toplamda 44 bin 975 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 4 bin 400 lira da el konuldu. İş yerinde kumar oynattığı belirlenen bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Eskişehir'de Jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 4 gram metamfetamin, 49,5 gram CHB sıvı uyarıcı madde, 1 adet sentetik hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
İstanbul Aksaray'da bir taksiye binen yabancı uyruklu kadın ile taksici arasında iddiaya göre, hızlı gitmediği için Beyoğlu'ndayken takside kavga çıktı. Yaşananlar kameralara yansırken taksici Taner Çatalbaş, kadının kendisini darp ettiğini iddia etti. Olayın ardından emniyete giden kadın ve taksicinin birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Adana'da çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Ceyhan, Karaisalı, Kozan, İmamoğlu ve Yumurtalık ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda zanlılar yakalanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandılar.
Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatta kalan Nazile Mehdiyeva, iftar vaktiyle konsere girmediklerini ve bu sayede saldırıdan kurtulduklarını belirtti. Saldırıda 150 kişi hayatını kaybederken, saldırganlarla birlikte 11 kişi gözaltına alındı.
Beylikdüzü'nde bir evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatarak zanlının kimliğini belirledi. Zanlının kaldığı iş yerinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyaları bulundu. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Bakırköy Yeşilköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekneye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Teknedeki 3 kişinin kurtarıldığı kaydedildi. Yeşilköy açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu tekne makine arızası yapınca şiddetli fırtınanın da etkisiyle sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler hareket geçerek tekneyi ve içindeki 3 kişiyi yara almadan kurtardı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Yeşilköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Ataköy Marina'ya emniyetle yanaştırıldı' ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
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