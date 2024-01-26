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Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek•
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), lrak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek" denildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › MSB: Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika