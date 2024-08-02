MSB, Haftanin ve Tel Rıfat'ta 12 teröristi etkisiz hale getirdi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 8 ile Suriye'nin kuzeyi Tel Rıfat'ta tespit edilen 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi" ifadeleri yer aldı. - ANKARA