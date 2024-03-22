MSB: Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara'da Aranan Şahıslara Yönelik Operasyonlarda Bin 125 Kişi Yakalandı

Ankara Valiliği, 15-21 Mart tarihleri arasında il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda bin 125 aranan şahsın yakalandığını duyurdu. Yakalananlar arasında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 4 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 28 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 38 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası olan 319 kişi ve ifadeye yönelik aranan 736 kişi bulunuyor.