MSB: Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtilirken, terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiği ifade edildi.

22.03.2024 10:09
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MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MSB: Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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