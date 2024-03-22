MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › MSB: Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Bolu'nun Gerede ilçesinde Dayıoğlu ve Bahçelievler mahallelerinde yaşanan evlerden hırsızlık olaylarına ilişkin yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli H.M suçüstü yakalandı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin çaldığı yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu'nda 140 öğrenciye 'Trafik Dedektifleri' eğitimi verdi. Eğitim kapsamında öğrencilere trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları, trafikte saygı ve öğrencilerin trafikte uyması gereken kurallar hakkında bilgi aktarıldı. Bu eğitimlerle öğrencilerin güvenli yolculukları için önemli bir adım atılmış oldu.
Ankara Valiliği, 15-21 Mart tarihleri arasında il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda bin 125 aranan şahsın yakalandığını duyurdu. Yakalananlar arasında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 4 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 28 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 38 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası olan 319 kişi ve ifadeye yönelik aranan 736 kişi bulunuyor.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir iş yerine motosikletli bir şahıs tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, iş yeri sahibi dayı ve yeğen yaralandı. Saldırgan jandarma ekiplerine teslim edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen Narkoçelik-Munzur operasyonunda, Tunceli merkezli Elazığ, Bingöl ve Erzincan illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 3 kilo 116 gram esrar, 288 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu madde kullanma aparatı, tabanca, kama, döner bıçağı, cep telefonu ve USB bellek ele geçirildi. Operasyon sonucunda 40 şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, Devlet Su İşleri'ne ait sulama kuyularının demir kapaklarının çalınması olayıyla ilgili olarak O.Ç. ve F.Ç. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda hurdacıya satılan kapaklar DSİ yetkililerine teslim edildi. O.Ç. ve F.Ç'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni bir otomobil almak isteyen bir kişi, babasının tapusunu istemesi üzerine onu sırtından bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli ve eşi, kısa sürede yakalandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni bir otomobil almak için babasına ait araziyi krediye karşılık bankada ipotek ettirmek isteyen şahıs, tapuyu vermeyen öz babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası şüpheli kısa sürede yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde yer alan terör örgütü PKK/YPG'nın sözde Kamışlı Batı Sektör komutanı "Seydo" kod adlı Halil Tekin'i Suriye'de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Halil Tekin, 2007 yılında PKK/YPG'ye katıldı ve uzun yıllar faaliyet gösterdi. Ailesinde de örgüt mensupları bulunan Tekin'in babası da 1992 yılında TSK tarafından etkisiz hale getirilmişti.
Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Ulubey Mahallesi'nde bulunan torna ve mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm atölyeyi sardı ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor.
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