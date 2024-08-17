Kuzey Irak\'taki hava harekatında 9 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın Kuzey Irak'ta Hakurk bölgesinde düzenlediği hava harekatında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarına devam ediyor. Son olarak Kuzey Irak'ta Hakurk bölgesinde teröristler inlerinde vuruldu.
Hava harekatında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, "çelikten pençeleri" ile terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."
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