Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucunda teröristlerin barınakları, sığınakları ve silah mevzileri imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
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12.07.2024 13:44:49. #1.13#
SON DAKİKA: MSB: Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 9 PKK'lı terörist öldürüldü - Son Dakika
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