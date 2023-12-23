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MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu mağara, sığınak, barınak, petrol... - Son Dakika
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MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu mağara, sığınak, barınak, petrol...

MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan 29 hedef imha edildi.

MSB: "Irak ve Suriye\'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu mağara, sığınak, barınak, petrol...
23.12.2023 - 23:21,
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak- Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Aralık 2023 saat 22.00'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir" açıklamasını yaptı.

MSB, Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine bugün yapılan hava harekatlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Aralık 2023 saat 22.00'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir.

"ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

Kaynak: İHA
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