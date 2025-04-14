MSB: "Kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Nurettin Tokyürek\'in aziz naaşına ulaşılmıştır"

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, terör örgütü tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve naaşına ulaşılamayan P.Uzm.Çvş. Nurettin Tokyürek'in cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, P.Uzm.Çvş. Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldığını bildirdi. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." - ANKARA