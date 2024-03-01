Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) kullanılarak etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyon, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

01.03.2024 11:52  Güncelleme: 11:56
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MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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