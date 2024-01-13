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MSB, Suriye'deki Terörist Sızma Girişimini Engelledi - Son Dakika
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MSB, Suriye'deki Terörist Sızma Girişimini Engelledi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önlediğini duyurdu. Kahraman komandolar tarafından yapılan müdahale sonucunda 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB, Suriye\'deki Terörist Sızma Girişimini Engelledi
13.01.2024 - 15:01,  Güncelleme: 15:02
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini engellendiği görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önlendiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. MSB paylaşımında "Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.

Böylelikle Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terörist saldırısının ardından 23 terörist Irak'ın kuzeyinde, 9 PKK/YPG'li terörist ise Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildi. Dün akşamdan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 32 oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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