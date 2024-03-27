Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB): "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." - ANKARA
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Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı. Arpaçay'da 6, Kağızman'da 4, Sarıkamış'ta 4 ve Susuz ilçesinde ise 2 köy yolu kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde genç bir erkek cesedi bulundu. Ceset, teşhis için morga kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar geldi. Cesedin 25 yaşlarında bir gence ait olduğu, kimlik tespitinin ise otopsi işlemleriyle birlikte yapılacağı öğrenildi.
Afyonkarahisar Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında dün akşam saatlerinde başlayan yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. Yangında 5 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi. Yangın sonrası olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Bilecik'te devam eden 'Trafik Dedektifleri' eğitimleri kapsamında özel bir okulda minik öğrenciler trafik konusunda bilgilendirildi. Trafik Şube ekipleri, öğrencilere trafik kuralları, temel davranış şekilleri ve trafikte saygı konularında bilgi verdi. Polis ekipleri, öğrencilerin sorularını yanıtlarken sevgi, saygı ve hoşgörünün önemine vurgu yaptı ve trafikte beklemenin önemini vurguladı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayını fırsat bilerek vatandaşların inanç ve merhamet duygularını sömüren dilencilere göz açtırmıyor. Sivil ve resmi kıyafetli zabıtalar, cami çevrelerinde, kentin işlek noktalarında dilencilik yapan kişileri tespit ederek yakalıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un talimatıyla gerçekleştirilen Beşiktaş'taki 'Nusr-Et' isimli iş yerine yönelik silahlı saldırıya karşı 'Mahzen-22' operasyonunun düzenlendiğini açıkladı. Operasyon sonucunda saldırıyı gerçekleştiren 5 şüpheli yakalandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. E.Ç. isimli şahıs, yağma ve iftira suçlarından dolayı aranıyordu. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de gerçekleştirdikleri denetimde, üzerinde kalem ve elektronik sigara içine gizlenmiş halde çeşitli türlerde 70 gram uyuşturucu madde ile 1 şırınga bulunan bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kepez ilçesindeki 3 depo ve 1 araçta yapılan aramada 2 bin 300 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandı.
Denizli'de mantar toplamak için ormanlık alana giren iki vatandaş, tüfekle göğsünden vurulmuş erkek cesedi buldu. Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılacak otopsinin ardından ölüm sebebi netleşecek.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu A.T'nin çalıştığı çiftlikte uyuşturucuyla yakalandı. Yapılan aramada 138 gram reçine esrar ve hassas terazi ele geçirildi. A.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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