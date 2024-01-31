MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye\'de PKK/YPG\'li 13 teröristi etkisiz hale getirdi

CHP'de 2 il için Mustafa Sarıgül'ün ismi geçiyor

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak eski Şişli Belediye Başkanı ve halen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül belirlendi. CHP Ordu İl Teşkilatı, Sarıgül'ün adaylığını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iletti ve Özel de bu talebe olumlu yaklaştı.