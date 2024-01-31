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MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de PKK/YPG'li 13 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de PKK/YPG'li 13 teröristi etkisiz hale getirdi

MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye\'de PKK/YPG\'li 13 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

31.01.2024 11:26  Güncelleme: 11:27
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MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de PKK/YPG'li 13 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de PKK/YPG'li 13 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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