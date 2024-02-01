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MSB: F-35 konusunda Türkiye ve ABD'nin duruşunda değişiklik yok - Son Dakika
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MSB: F-35 konusunda Türkiye ve ABD'nin duruşunda değişiklik yok

MSB: F-35 konusunda Türkiye ve ABD\'nin duruşunda değişiklik yok

Milli Savunma Bakanlığı, F-35 konusunda Türkiye ve ABD'nin duruşunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti. ABD tarafından gelen açıklamaların şu aşamada bir iyi niyet beyanı olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

01.02.2024 12:07
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MSB: F-35 konusunda her iki ülkenin (Türkiye ve ABD) duruşunda herhangi bir değişiklik yok. ABD tarafından gelen açıklamaları bu aşamada bir iyi niyet beyanı olarak değerlendirmek gerekir. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MSB: F-35 konusunda Türkiye ve ABD'nin duruşunda değişiklik yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: F-35 konusunda Türkiye ve ABD'nin duruşunda değişiklik yok - Son Dakika
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